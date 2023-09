POL-SO: jugendlicher E-Scooterfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Möhnesee (ots) - Zwischen dem 27. September, 19:40 Uhr und dem 28.September, 07:45 Uhr ereignete sich Am Linnenbrai 17 eine Verkehrsunfallflucht. Eine weiße Ford Kombilimousine stand in einer Parkbucht. Der Pkw wurde an der Fahrerseite im Bereich des rechten Radkastens und an der Motorhaube beschädigt. Wer Hinweise auf den den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. ...

