Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugenaufruf und Präventionshinweise

Kehl (ots)

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr wurde an einem Feldweg an der Vogesenallee mutmaßlich die Autoscheibe eines Fahrzeuges von bislang unbekannten Tätern eingeschlagen und Wertgegenstände in Form eines Einkaufskorbes und einer Handtasche entwendet. Die 23-jährige Besitzerin hatte ein Quäntchen Glück im Unglück, da ihre Handtasche und der Korb kurze Zeit später von Zeugen bei den Beamten des Polizeireviers Kehl abgegeben wurden. Es fehlte das Bargeld und der Ausweis der Anfang 20-Jährigen. Nicht ganz so viel Glück hatte ein 59-jähriger Fahrzeugführer im Bereich eines Baggersees an der Landstraße L 98. Als er nach einem Spaziergang zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war ebenfalls die Fahrerscheibe eingeschlagen und bislang Unbekannte sollen seine Umhängetasche entwendeten haben, in der sich neben dem Geldbeutel auch sein Mobiltelefon befand. Zeugen, die zu den beiden Vorfällen Hinweise geben können, werden gebeten sich bei den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851-8930 zu melden. /sa In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. - Lassen Sie auch bei vermeintlich kurzen Zwischenstopps keine Wertgegenstände im Fahrzeuginnenraum zurück, Diebe kennen jedes Versteck! - Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. - Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. Denn Diebe öffnen Autos auch, wenn sie lediglich die Halterung eines Navis von außen sehen. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Informieren Sie die Polizei, wenn Personen zu ungewöhnlichen Tageszeiten Fahrzeuge ableuchten. - Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße "streifen" und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.

Tipps im Internet: http://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps /diebstahl-und-einbruch/diebstahl-rund-ums-kfz.html

