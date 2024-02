Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald, A5 - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Schutterwald (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zu Folge soll ein bislang unbekannter Pkw-Lenker gegen 19:45 Uhr, auf der A5 in Richtung Karlsruhe, eine auf dem rechten Fahrstreifen fahrende 54-jährige Autofahrerin passiert und hierbei die Seitenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt haben. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, soll er Gas gegeben und unerlaubt das Weite gesucht haben. Allem Anschein nach soll es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtigen um einen weißen SUV, vermutlich der Marke Ford mit einer Beschädigung auf der rechten Fahrzeugseite, handeln. Verletzt wurde niemand. An dem Pkw der 54-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, welche die Situation beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem verursachenden Pkw geben können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Offenburg, unter der Telefonnummer 0781 21-4200, in Verbindung zu setzen. /ng

