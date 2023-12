Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter E-Scooter Fahrerin Am Samstag, den 23.12.2023, kommt es gegen 18:17 Uhr am Bahnhof in Vechta, im Einmündungsbereich An der Gräfte/ Neuer Markt, zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-Jähriger Taxifahrer aus Vechta stößt beim Einfahren, in den Einmündungsbereich zum Neuen Markt, mit einer 22-Jährigen E-Scooter-Fahrerin, ebenfalls aus Vechta, zusammen. ...

