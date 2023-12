Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter E-Scooter Fahrerin

Am Samstag, den 23.12.2023, kommt es gegen 18:17 Uhr am Bahnhof in Vechta, im Einmündungsbereich An der Gräfte/ Neuer Markt, zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-Jähriger Taxifahrer aus Vechta stößt beim Einfahren, in den Einmündungsbereich zum Neuen Markt, mit einer 22-Jährigen E-Scooter-Fahrerin, ebenfalls aus Vechta, zusammen. Die 22-Jährige Vechteranerin wird dabei leicht verletzt.

Steinfeld - Gefährliche Körperverletzung in der Öffentlichkeit

Am Samstag, 23.12.2023, gegen 20:00 Uhr, kommt es in der Großen Straße in 49439 Steinfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei schlagen und treten die Täter gegen den Kopf und den Oberkörper des Opfers. Das Opfer wird hierbei leicht verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, 23.12.2023, gegen 22:00 Uhr, stellt sich bei einer Verkehrskontrolle heraus, dass der Fahrzeugführer des kontrollierten PKW nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell