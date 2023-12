Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe, 24.12.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung für den Nordkreis der PI Cloppenburg / Vechta vom 24.12.2023

Verkehrunfall unter Alkoholeinfluss:

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten kam es am 23.12.2023 um 11.20 Uhr in Barßel. Im Begegnungsverkehr kommt der 64-jährige Barßeler mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und stößt mit dem Pkw der entgegenkommenden 71-jährigen zusammen. Während der Unfallaufnahme wird durch die eingesetzten Beamten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0.68 Promille. Der Unfallverursacher wird beim Unfall leicht verletzt und dem Krankenhaus Friesoythe zugeführt. Hier wird dem Unfallverursacher auch eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 64-jährigen Barßelers wird sichergestellt. Weiterhin wird ihm das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wg. Straßenverkehrsgefährdung.

Brand eines Schuppens:

In der Nacht zum Sonntag, den 24.12.2023 kommt es um 01.10 Uhr zu einem Vollbrand eines Schuppens in Barßel, in dem sich Heuballen befunden haben. Hier geraten die gelagerten Heuballen in Brand, die Pferde befanden sich zu diesem Zeitpunkt auf der angrenzenden Weide. Die Brandursache ist bislang noch nicht geklärt.

Schnöink, PHK

