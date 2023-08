Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Polizeieinsatz unter Hinzuziehung von Spezialeinheiten wegen einer aktuellen Bedrohungslage

Bad Sobernheim (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es an einem Wohnhaus in Bad Sobernheim und einer Gaststätte in einem Nachbarort zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund war eine aktuelle Bedrohungslage, die durch eine 22-jährige Frau bei einer Polizeidienststelle in Hessen zur Anzeige gebracht wurde. Laut Schilderungen der vermeintlich Geschädigten verfüge der Mann, von dem die Drohung ausgehe, auch über Schusswaffen.

Über die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach wurden Durchsuchungsbeschlüsse beim zuständigen Amtsgericht erwirkt.

Im Verlauf des Einsatzes verschaffte sich das hinzugezogene Spezialeinsatzkommando gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen, das sich in einem gut situierten Wohngebiet in Bad Sobernheim befindet. In dem Gebäude hielten sich zu dieser Zeit keine Personen auf. Der Tatverdächtige konnte durch die Einsatzkräfte in der von ihm betriebenen Gaststätte festgestellt und in Gewahrsam genommen werden.

Schusswaffen wurden bei dem Einsatz nicht gefunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell