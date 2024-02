Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Roller geklaut, Hinweise erbeten

Rheinau, Freistett (ots)

Ein zunächst gestohlener Roller war zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag, 18 Uhr offenbar im Besitz eines bislang noch unbekannten Diebes. Das gesicherte und in der Inselstraße abgestellte Zweirad der Marke Honda soll vor einer Gaststätte entwendet worden sein. Am Samstag konnte der Roller durch einen Zeugen in der Straße "im Kirchfeld" gefunden werden. Mit diversen Beschädigungen behaftet, befindet sich das Fahrzeug nun wieder wo es hingehört. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Rheinau unter der Rufnummer: 07844 91149-0 in Verbindung zu setzen.

/ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell