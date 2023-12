Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Kinderansprecher in Quierschied

Sulzbach (ots)

Am Morgen des 12.12.2023 gegen 07:25 Uhr wurde in der Marienstraße in Höhe der Kirche in Quierschied ein 12-jähriges Mädchen auf dem Schulweg von einem Mann mit den Worten: "Ey komm mal mit" angesprochen. Das Mädchen hat nicht reagiert und ist weiter gegangen. Der Mann hat sich im Anschluss in unbekannte Richtung entfernt.

Personenbeschreibung:

- männlich - 20- 30 Jahre alt - schlank - dunkle Kleidung - Kapuze - dunkle Nike Schuhe

