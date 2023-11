Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Am Montagabend, den 13.11.2023 gegen 21:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsgefährdung im Bereich der Rathausstraße sowie der Fischbachstraße in 66125 Saarbrücken-Dudweiler. Hierbei missachtete der Fahrer einer grauen Mercedes-Benz E-Klasse die Vorfahrt mehrerer Verkehrsteilnehmer. Dadurch kam es zu gefährlichen Situationen bei denen diese Verkehrsteilnehmer stark abbremsen mussten. Der 39-jährige Fahrzeugführer konnte von der alarmierten Polizei festgestellt werden. Dieser war alkoholisiert, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Verkehrsteilnehmer, welche gefährdet wurden und Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Fahrverhalten der grauen Mercedes-Benz E-Klasse machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Sulzbach unter Tel.: 06897 / 9330 zu melden.

