Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Mehrere Diebstähle von Kleinkrafträdern in Dudweiler

Saarbrücken-Dudweiler (ots)

Im Laufe der Nacht vom 31.10. auf den 01.11.2023 kam es in 66125 Saarbrücken-Dudweiler, im Bereich des Hofwegs sowie der Straße "Im Heimgarten" zu mehreren Straftaten. Bislang unbekannte Täter machten sich an insgesamt fünf Kleinkrafträdern zu schaffen, wobei drei der Fahrzeuge auch tatsächlich entwendet wurden. Bei zwei der abgestellten Roller blieb es beim Versuch, da es den Tätern nicht gelang, die Lenkradsperren der Fahrzeuge gewaltsam aufzubrechen. Durch Zeugenhinweise konnten zwei der zuvor entwendeten Kleinkrafträder in Tatortnähe im Gebüsch liegend vorgefunden werden. Nach einer polizeilichen Spurensuche durch Beamte der Polizeiinspektion Sulzbach wurden die Fahrzeuge wieder an ihre rechtmäßigen Besitzer übergeben. Konkrete Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Von einem Anwohner konnten lediglich drei männliche Personen, zwei davon dunkel gekleidet mit Kapuzenpullovern, und eine weitere Person mit heller Oberbekleidung wahrgenommen werden. Der entstandene Sachschaden wird im niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulzbach, Tel.: 06897/9330.

