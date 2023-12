Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage in Sulzbach beschädigt

Sulzbach/Saar (ots)

Im Tatzeitraum vom 04.12.2023 ca. 14:00 Ihr bis zum 05.12.2023 ca. 07:20 Uhr wurde in 66280 Sulzbach im Quierschieder Weg in Höhe der dortigen Bushaltestelle eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage der Stadt Sulzbach von bislang unbekanntem Täter beschädigt. Der Unbekannte schlug vermutlich mit einem spitzen Werkzeug die Glasscheibe der Anlage mit mehreren Schlägen ein, sodass diese zersplitterte. An der Anlage entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt, sie wird seitens der Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizeiinspektion Sulzbach hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall tätigen können, sich unter der Telefonnummer 06897/9330 zu melden.

