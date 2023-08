Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw rollt bergab und kollidiert mit geparkten Seat

Helmstadt-Bargen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem am Mittwoch ein Autofahrer oder eine Autofahrerin einen Audi in der Siedlung Vier Morgen parkte, vergaß der- oder diejenige wohl, den Pkw ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Um 18:30 Uhr machte sich der Audi nämlich selbstständig und rollte bergabwärts davon. In der Folge prallte der Audi gegen einen am Straßenrand geparkten Seat. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Da der Audi nach der Kollision mitten auf der Straße stand, wurde dieser Mithilfe eines Abschleppunternehmens umgesetzt und verkehrssicher am Straßenrad abgestellt.

