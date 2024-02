POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Rheinau, Freistett (ots) - Ein zunächst gestohlener Roller war zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag, 18 Uhr offenbar im Besitz eines bislang noch unbekannten Diebes. Das gesicherte und in der Inselstraße abgestellte Zweirad der Marke Honda soll vor einer Gaststätte entwendet worden sein. Am Samstag konnte der Roller durch einen Zeugen in der Straße "im Kirchfeld" gefunden werden. Mit diversen Beschädigungen ...

