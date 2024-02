Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Vermisstensuche nach Daniel M. -Nachtragsmeldung-

Iffezheim (ots)

Der Gesuchte hat sich am Montagabend selbständig bei der Polizei gemeldet, sodass die Fahndung und Suchmaßnahmen eingestellt werden konnten. Der 41-Jährige ist wohlauf und benötigte keine ärztliche Hilfe.

Pressemitteilung vom 19.02.2024, 16:40 Uhr

Iffezheim - Vermisstensuche nach Daniel M.

Seit heute Morgen sind Angehörige und die Polizei auf der Suche nach dem 41-Jährigen Daniel M. aus Iffezheim. Der Vermisste hatte seine Wohnung am Morgen mit unbekanntem Ziel verlassen. Er dürfte mit einem schwarzen Mercedes der E-Klasse und Rastatter Zulassung unterwegs sein. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Bisherige Fahndungsmaßnahmen haben nicht zum Antreffen des 41-Jährigen geführt. Daniel M. ist 178 Zentimeter groß, hat eine stämmige Figur und kurze, braune, Haare. Er ist mit einer grauen Jogginghose und Asics-Sportschuhen bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten werden unter der Notrufnummer '110' oder an die Beamten des Kriminaldauerdienstes unter der Rufnummer: 0781 21-2820 erbeten.

