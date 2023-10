Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Handtasche

Selfkant (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete am 28. Oktober (Samstag), gegen 17.30 Uhr, in einem Drogeriemarkt an der Straße In der Fummer die Geldbörse aus einer Handtasche. Die Eigentümerin der Tasche hatte diese in ihren Einkaufswagen gestellt. Während ihres Einkaufs bückte sie sich zu einem Regal herunter und musste kurz darauf feststellen, dass die Geldbörse fehlte. Eine Sichtung der Videoaufzeichnung des Geschäftes ergab, dass eine unbekannte Frau in die Handtasche griff und die Geldbörse entnahm, als sich die Geschädigte zum Regal herunter bückte. Anschließend verließ die Täterin unmittelbar das Geschäft. Die Frau war etwa 50 bis 60 Jahre alt trug beige Kleidung mit einer langen schwarzen Daunenweste darüber und graue Turnschuhe. Sie trug eine Brille, ein dunkelgrünes Kopftuch und eine schwarze Umhängetasche. Zudem führte sie einen schwarzen Trolley mit sich. Wer hat die Frau gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

