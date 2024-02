Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Dritte Person gesucht

Oberharmersbach (ots)

Nach mutmaßlich lautstarken Parolen bei einer Fastnachtsveranstaltung in der Nacht vom 3. Februar auf den 4. Februar ermitteln die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach nach einer vor wenigen Tagen anonym erhaltenen Anzeigeerstattung wegen des Verdachts der Verwendung verfassungsfeindlicher Äußerungen. Entsprechend des Anzeigenerstatters sollen insgesamt drei Personen in der Reichstalhalle in Oberharmersbach rechtsgerichtete und verbotene Parolen von sich gegeben haben. Die Ermittler konnten bereits zwei der drei Personen identifizieren. Es handelt sich um eine 20-Jährige sowie um einen 34 Jahre alten Mann. Zur Feststellung der dritten noch unbekannten Person hoffen die Beamten auf die Unterstützung von Zeugen. Die Veranstaltung sei zum Zeitpunkt der getätigten Ausrufe noch gut besucht gewesen. Hinweisgeber melden sich bitte unter Telefonnummer: 07835 54749-0.

/wo

