POL-KS: Mehrere nächtliche Auto-Aufbrüche in Kassel: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in den Kasseler Stadtteilen Harleshausen und Kirchditmold zu einer Serie von Auto-Aufbrüchen, bei der unbekannte Täter jeweils Scheiben von geparkten Pkw einschlugen und Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendeten. Elf Anzeigen sind bisher erstattet worden, wobei der Gesamtsachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich liegt. Acht weitere Taten, die sich in der vergangenen Nacht ereigneten, wurden der Polizei am heutigen Montag gemeldet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Tatorte gesehen haben. Zudem ist die Polizei bei der Aufklärung und Verhinderung solcher Taten auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: Schnelle Hinweise von Zeugen bei verdächtigen Wahrnehmungen spielen für die Fahndungsmaßnahmen eine wichtige Rolle. Keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen, verhindert Tatgelegenheiten.

Die elf Aufbrüche in der Nacht zum Samstag dürften nach bisherigem Ermittlungsstand allesamt auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Das Ziel der Aufbrecher waren Autos verschiedener Hersteller, die in der Straße "Kasselfeld", Wurmbergstraße, Wilhelmshöher Weg, Hainbuchenstraße, Ahnatalstraße, Lippoldsberger Straße, Igelsburgstraße und der John-F.-Kennedy-Straße geparkt waren. Offenbar hatten es die unbekannten Täter auf in den Fahrzeugen abgelegte Geldbörsen, Bargeld und Taschen abgesehen.

Bei der Tat in der Igelsburgstraße, bei der eine Wellensteyn-Jacke gestohlen worden war, hatte ein Anwohner gegen 4 Uhr in der Nacht einen verdächtigen E-Scooter-Fahrer beobachtet, der sich in den aufgebrochenen VW Golf hineingebeugt hatte. Den Verdächtigen beschrieb der Zeuge als ca. 30 Jahre alten Mann mit dunkler Mütze und grauer Jacke.

Am heutigen Montagmorgen meldeten sich acht weitere Fahrzeugbesitzer, wobei die Tatorte in der Sickingenstraße, Schillerstraße, Rothenditmolder Straße, Am Versuchsfeld, Steinstücker Weg, Zentgrafenstraße und in der Straße "Weiße Breite" liegen. Nach ersten Feststellungen der betroffenen Besitzer erbeuteten die Täter auch in diesen Fällen sichtbar abgelegte Wertgegenstände, gingen aber auch teilweise leer aus.

Die weiteren Ermittlungen zu allen Fällen werden nun bei der BAO Mars der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100. Bei aktuellen verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit einem Auto-Aufbruch wird gebeten, die Polizei über den Notruf 110 zu alarmieren.

