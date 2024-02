Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte stehlen grauen BMW X6 in Baunatal: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Baunatal-Rengershausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in Rengershausen einen grauen BMW X6 geklaut. Der Diebstahl des etwa 12 Jahre alten Pkw im Wert von ca. 15.000 Euro, der am Samstagabend um 23:00 Uhr noch in der Guntershäuser Straße stand, war am Sonntag, gegen 14:30 Uhr, bemerkt worden. Die anschließend eingeleitete Fahndung nach dem gestohlenen BMW verlief ohne Erfolg. Wann genau die Diebe zuschlugen und ob sie sich die Keyless-Go-Technik des Wagens bei dem Diebstahl zunutze machten, ist derzeit noch unklar. Mit dem Fall sind nun die Ermittler des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo betraut. Sie suchen Zeugen, die im Tatzeitraum in Rengershausen Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

