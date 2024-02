Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gilserberg, Schwalm-Eder-Kreis, tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundestraße 3

Kassel (ots)

Am Samstag, 17.02.2024 kam es gegen 09:00 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen den Ortschaften Gilserberg und Lischeid zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zur Folge fuhr eine 30-jährige männliche Person aus Marburg mit ihrem Pkw auf der Bundesstraße 3 in Richtung Gilserberg. Eine 40-jährige männliche Person aus Baunatal fuhr mit ihrem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Zwischen den Ortschaften Gilserberg und Lischeid kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde die 30- jährige männliche Person aus Marburg so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 40-jährige Fahrzeugführer aus Baunatal wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Kasseler Klinik verbracht. Die Bundesstraße war während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.

Zur Klärung der Unfallursache und zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt. Beide PKW wurden sichergestellt.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

