POL-MS: Geldautomatensprengungen in Waltrop und Marl - Täter in dunklen Fahrzeugen flüchtig - Zeugen gesucht

Münster / Waltrop / Marl (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Münster und der Polizei Recklinghausen

Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen (14.11.) einen Geldautomaten an der Straße Vor den Büschen in Marl und einen Geldautomaten an der Hochstraße in Waltrop gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich drei Unbekannte um 04:09 Uhr gewaltsam Zugang in die Bank in Waltrop. Der Spurenlage zufolge sprengten sie dort einen Geldautomaten. Die Geschäftsstelle befindet sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses mit zwei Etagen. Anwohner hörten die Detonation und sahen im Anschluss ein verdächtiges Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Straße Am Moselbach vom Tatort flüchten. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen grauen Audi A 6 gehandelt haben. Das Fahrzeug wurde mit mutmaßlich entwendeten Kennzeichen (MO-S308) aus dem Bereich Moers geführt. Einer der Täter bedrohte einen zufällig vorbeikommenden Zeugen mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, wegzufahren.

Um 04:20 Uhr sprengen unbekannte Täter den Geldautomaten in Marl-Lenkerbeck. Dort verschafften sich ebenfalls drei Unbekannte durch Seitenfenster Zutritt zu einem Geldautomaten in einer Discounter-Filiale. Zeugen hatten die Tat durch zwei laute Detonationen bemerkt und die Polizei informiert. Sie beobachteten drei Personen am Tatort, welche anschließend mit einem vermutlich schwarzen BMW in Richtung der Autobahn wegfuhren.

In beiden Fällen ist bislang unklar, ob die Täter Beute machten. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Nach Auskunft der Feuerwehr haben die Detonationen die Statik der Gebäude nicht beeinträchtigt. Personen wurden an beiden Tatorten nicht verletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang nicht zum Erfolg. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, denen das genannte Kennzeichen im Großraum Recklinghausen aufgefallen ist oder die Hinweise zum Fahrzeug sowie zu den Tatverdächtigen geben können.

Hinweise nimmt die ermittlungsführende Behörde Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen. Für die Einreichung von Bild- und Videodateien nutzen Sie bitte folgendes Hinweisportal: https://nrw.hinweisportal.de/

