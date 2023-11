Polizei Münster

POL-MS: 20-jähriger Autofahrer verstirbt bei Unfall - Weseler Straße bis zum Abend gesperrt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Münster (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Weseler Straße am Montagnachmittag (13.11. 15:26 Uhr) verstorben.

Ersten Ermittlungen zufolge war der 20-Jährige mit seinem VW auf der Weseler Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zwei Fahrzeuge vor ihm bremste ein Pkw-Fahrer, um nach links in die Welsingheide abzubiegen. Der dahinter fahrende Verkehrsteilnehmer bremste ebenfalls. Der 20-Jährige fuhr im Gegenverkehr an beiden wartenden Fahrzeugen vorbei und kollidierte mit einem in Richtung Albachten fahrenden Auto. Ein weiterer Pkw-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Albachten unterwegs war, fuhr auf.

Der 20-jährige Fahrer des VW wurde im Fahrzeug eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Drei weitere Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt.

Warum der 20-jährige Mann in den Gegenverkehr gefahren ist, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Die Weseler Straße musste ab der Straße Oberort bis zur Sendener Stiege für die Zeit der Unfallaufnahme bis 20 Uhr gesperrt werden.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Münster war im Einsatz.

