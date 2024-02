POL-KS: Radfahrer stürzt auf Wilhelmshöher Allee wegen dunkler Limousine: Ermittler bitten um Hinweise auf unbekannten Verursacher

Kassel (ots) - Schauenburg/ Baunatal/ Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Vier Pferde sind in der vergangenen Nacht von einer umzäunten Koppel in der Korbacher Straße in Kassel ausgebüxt und sorgten auf der BAB 44 an der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe für einen Unfall. Ein 38-jähriger Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Osnabrück, der in Richtung Kassel unterwegs ...

mehr