POL-KS: Ausgebüxte Pferde auf A 44 unterwegs: Nächtlicher Unfall mit Sattelzug und Vollsperrung

Schauenburg/ Baunatal/ Kassel-Bad Wilhelmshöhe:

Vier Pferde sind in der vergangenen Nacht von einer umzäunten Koppel in der Korbacher Straße in Kassel ausgebüxt und sorgten auf der BAB 44 an der Anschlussstelle Kassel-Bad Wilhelmshöhe für einen Unfall. Ein 38-jähriger Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Osnabrück, der in Richtung Kassel unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß mit dem plötzlich auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Pferd nicht mehr verhindern und stieß gegen das Hinterteil des Tiers. Das Pferd wurde nach bisherigem Kenntnissand leicht verletzt und lief nach dem Unfall gemeinsam mit den drei anderen Vierbeinern auf der Autobahn in Richtung Kreuz Kassel West, wo die Tiere schließlich bei Baunatal-Rengershausen die Autobahn verließen und an die Leine genommen werden konnten. Der Pferdehalter konnte schließlich ausfindig gemacht und informiert werden.

Mehrere Verkehrsteilnehmer, die auf der A 44 in Richtung Kassel unterwegs waren, hatten gegen 00:30 Uhr die Polizei wegen der Pferde alarmiert, die im Bereich der Anschlussstelle Bad-Wilhelmshöhe auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn unterwegs waren. Nahezu zeitgleich ging die Meldung über den Verkehrsunfall mit dem Sattelzug über den Notruf der Polizei ein. Sofort wurde eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst, während zahlreiche Streifen nach dort eilten. Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt, das Führerhaus seines Lkw wurde aber derart beschädigt, dass die Zugmaschine abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme konnten die weiteren Streifen die in Richtung Kreuz Kassel West laufenden Pferde aufnehmen, weshalb für diese Fahrtrichtung vorübergehend eine Vollsperrung eingerichtet wurde. Gegen 1:45 Uhr konnten die Tiere schließlich bei Rengershausen eingefangen und vorübergehend bei einer hilfsbereiten Hofbesitzerin untergebracht werden, wo der Halter drei Tiere abholen konnte. Ein Pferd soll derzeit noch vermisst werden. Die Ermittlungen, wie die Pferde von der Koppel ausbrechen konnten, dauern an.

