POL-KS: Einbruch in Autolackiererei in Kassel: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots) - Kassel-Wehlheiden: Am heutigen Donnerstagvormittag kam es gegen 11:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Esmarchstraße in Kassel zu einem Brand in einer Küche. Die 93 Jahre alte Bewohnerin der betreffenden Wohnung war bei Löschversuchen, bei denen ihre Kleidung in Brand geriet, schwer an den Armen und am Oberkörper verletzt worden. Nach erster ...

