Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Küche: 93-Jährige bei Löschversuchen schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Am heutigen Donnerstagvormittag kam es gegen 11:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Esmarchstraße in Kassel zu einem Brand in einer Küche. Die 93 Jahre alte Bewohnerin der betreffenden Wohnung war bei Löschversuchen, bei denen ihre Kleidung in Brand geriet, schwer an den Armen und am Oberkörper verletzt worden. Nach erster Einschätzung der Rettungskräfte soll Lebensgefahr für die Frau bestehen. Sie wurde umgehend zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war das Feuer im Bereich des Herdes ausgebrochen. Rettungssanitäter schlugen eine Scheibe ein, um in die Wohnung zu gelangen und die Verletzte zu versorgen. Die Feuerwehr konnte den Brand im Anschluss schnell löschen. Ein Gebäudeschaden war durch das Feuer nicht entstanden, die Küche wurde allerdings durch Verrußung in Mitleidenschaft gezogen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor. Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll vergessenes Essen auf dem Herd für den Brand verantwortlich gewesen sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell