POL-PDWIL: Beschädigung einer Bahnschranke

Gerolstein (ots) - Am 08.12.2023 gegen 19:15 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Mann in ein Geschäft in der Hauptstraße in Gerolstein. Hier wollte er an der Kasse bezahlen und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Durch mehrfaches Hin- und Herwechseln von Bargeld gelang es ihm schließlich einen Betrag von etwa 50 EUR zu erbeuten. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Ca. 25 - 35 Jahre alt, etwa 175 cm ...

