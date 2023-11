Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Riegel vor - Sicher ist Sicher Einbrüche im Rhein-Kreis Neuss

Bild-Infos

Download

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Polizei berät interessierte Bürgerinnen und Bürger kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Ziel ist es, die Zahl der Wohnungseinbrüche gemeinsam zu senken. Je besser ein Haus oder Wohnung gesichert ist, desto schwieriger ist, es für Täter einzubrechen. Einbrecher steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner "nur mal kurz weg" sind. In den Wintermonaten machen sie sich die früh einbrechende Dunkelheit zu nutze. Die Täter haben es eilig und nutzen jede günstige Gelegenheit. Daher empfiehlt die Polizei: - Achten Sie auf verdächtige Personen und Situationen - Rufen Sie im Verdachtsfall sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 - Lassen Sie sich neutral und kostenlos von Ihrer Polizei zum Einbruchschutz beraten

Dennoch kommt es immer wieder zu Einbrüchen. Am Dienstag (28.11.) erhielt die Polizei im Rhein-Kreis Neuss Kenntnis von zwei versuchten und drei vollendeten Einbrüchen. In Neuss ereigneten sich davon jeweils zwei.

Am Hohen Weg entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 09:35 bis 12:10 Uhr aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Schmuck. Sie hatten sich nach ersten Erkenntnissen durch beschädigen und herausbrechen des Schließzylinders Zugang zur Wohnung verschafft, wo sie alle Räume durchwühlten.

Eine Doppelhaushälfte auf der Tannenstraße wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 19:10 Uhr ebenfalls Tatort eines Einbruchs. Hier gelangten die unbekannten Täter offenbar durch den Garten auf einen zum Haus gehörigen Balkon. Nachdem die Balkontür gewaltsam geöffnet wurde, durchsuchten die Einbrecher das komplette Haus und entwendeten offenbar Münzen. Ob weiteres Diebesgut erlangt wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Keinen Erfolg hatten unbekannte Täter auf der Nierenhofstraße und auf der Gillbachstraße. Auf der Nierenhofstraße versuchten die Einbrecher zwischen 09:00 Uhr und 20:00 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Die Terassentür einer Wohnung auf der Gillbachstraße war ebenfalls Endstation für die unbekannten Täter. Hier versuchten sie nach ersten Erkenntnissen zwischen 13:00 Uhr und 19:00 Uhr einzubrechen.

Dagegen waren Unbekannte an einem Reihenhaus auf der Straße Am Anker in Meerbusch zwischen 15:00 Uhr und 16:20 Uhr erfolgreich. Hier schlugen sie offenbar eine Scheibe ein, kletterten durch das offene Fenster und durchsuchten das Haus. Ob sie Diebesgut erlangten ist Gegenstand der Ermittlungen.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 in Neuss die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Taten und auch Tätern geben können. Diese werden gebeten sich unter der 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

Sollten Sie außerhalb dieser Sachverhalte verdächtige Beobachtungen machen oder gar Straftaten beobachten, ist die Polizei 24/7 unter der 02131 3000 für sie zu erreichen. In akuten Notfällen wählen sie bitte den Notruf 110. Informieren Sie sich zum Thema Einbruchschutz auch hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell