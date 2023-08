LPI-G: Einbruch in mehrere Kellerräume

Gera (ots) - Gera. In der Nacht zu Donnerstag (03.08.2023) brachen Unbekannte in eine Firma in der Ruckdeschelstraße ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Objekt. In der Halle wurde derart randaliert, dass Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Hinweise (Bezugsnummer: 0201305/2023) werden unter der Tel.: 0365/8290 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

