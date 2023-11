Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Wasserwerker unterwegs

Neuss; Dormagen (ots)

Am Dienstag (28.11.), gegen 12:55 Uhr, klingelte eine männliche Person an der Haustür einer Wohnung in Neuss und gab an, dass er Handwerker sei und prüfen müsse, ob im Badezimmer das Wasser fließe. Die 84-jährige ging mit dem unbekannten Mann in ihr Badezimmer. Dort sollte sie das Wasser prüfen, während sich der vermeintliche Handwerker aus dem Bad entfernte.

Die Seniorin bemerkte nach einiger Zeit, dass der unbekannte Mann diverse Schränke durchwühlt und die Wohnung verlassen hatte.

Nach ersten Ermittlungen wurde Schmuck sowie eine Geldbörse entwendet.

Der mutmaßliche Tatverdächtige sei circa 30 bis 35 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, habe einen bräunlichen Teint und sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkle Weste sowie eine Cappy.

Ebenso am Dienstag gaben sich in Dormagen, gegen 13:30 Uhr, zwei unbekannte Männer als vermeintliche Wasserwerker aus. Sie wiesen einen 93-jährigen Senior an, den Wasserhahn im Badezimmer aufzumachen und entfernten sich aus dem Bad.

Nach ersten Ermittlungen durchsuchten die beiden mutmaßlichen Tatverdächtigen das Wohnzimmer und entwendeten eine Kassette mit Dokumenten sowie einer Bankkarte.

Die Männer konnten auf circa 40 Jahre geschätzt werden. Sie sollen circa 170 Zentimeter groß sein und kurze Haare getragen haben. Einer soll braune Haare und der andere Mann blonde Haare haben. Beide sprachen akzentfreies Deutsch.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 12 die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich telefonisch mit der Polizei unter der 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei dringend: Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben, bzw. die über die Hausverwaltung angekündet worden sind. Weitere Informationen zum Schutz gegen Betrugsmaschen finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern

