Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Montag (27.11.), gegen 08:25 Uhr, befuhr ein 53- jähriger Neusser mit seinem Pkw die Kuckhofer Straße in Fahrtrichtung Tucherstraße. Nachdem er in den Kreisverkehr "Hofstraße / Kuckhofer Straße / Tucherstraße" eingefahren war, verließ er diesen an letztgenannter Straße und beabsichtigte, seine Fahrt über die Tucherstraße in Richtung Bundesstraße 9 fortzusetzen. Eine 67- jährige Frau aus Neuss querte zu diesem Zeitpunkt über eine Querungshilfe im Bereich des Kreisverkehrs fußläufig die Fahrbahn der Tucherstraße.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug des 53- Jährigen und der Fußgängerin, die in Folge dessen schwer verletzt wurde.

Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell