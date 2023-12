POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Daun (ots) - Am 09.12.2023 gegen 02:26 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem PKW-Brand im Bereich des Hotels "Grafenwald" in Daun gerufen. Hier war, wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, ein PKW augenscheinlich aufgrund eines technischen Defekts im Motorraum in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden, ohne dass es zu weiterem Schaden kam. Im Fahrzeug war es zu einem Schwelbrand gekommen, welcher im Motorraum ...

mehr