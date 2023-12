Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Warnung vor Betrugsanrufen

Prüm (ots)

Aktuell kommt es seit heute Mittag im Bereich der Verbandsgemeinde Prüm zu einer Welle von Telefonanrufen, die dem Phänomen "Falsche Polizeibeamte" zuzuordnen sind. Im Rahmen dieser telefonischen Betrugsversuche geben sich Unbekannte als Polizeibeamte aus und teilen mit, dass es im näheren Umfeld zu Einbrüchen gekommen sei und sich der Name sowie die Adresse der Angerufenen auf einer Liste der Einbrecher befände. In anderen Fällen wird mitgeteilt, dass es in der Nachbarschaft zu einem Überfall gekommen sei und dass man Fenster und Türen schließen solle. Weiterhin wird nach Bargeld oder Wertgegenständen im Haus gefragt. Achtung! Es handelt sich dabei und bei ähnlichen Szenarien um einen Betrugsversuch.

Den Erkenntnissen zufolge waren die Betrüger bisher nicht erfolgreich.

Machen Sie am Telefon keine Angaben zu Geld und Wertgegenständen und beenden diese Telefonate sofort.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell