POL-PDWIL: Fahrzeug beschädigt - Fahrer geflüchtet

Daun (ots) - Am 07.12.2023 gegen 07:00 Uhr wurde eine Beschädigung an einer Laterne im Bereich der Schulstraße / Bergstraße in Daun, in der Nähe der dortigen Schulmensa festgestellt. Hier hatten bisher unbekannte Täter auf noch ungeklärte Weise sowohl die Glasabdeckung, als auch die eigentliche LED-Platine der Laterne beschädigt. Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion ...

