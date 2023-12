Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wechselfallenbetrüger unterwegs

Gerolstein (ots)

Am 08.12.2023 gegen 19:15 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Mann in ein Geschäft in der Hauptstraße in Gerolstein.

Hier wollte er an der Kasse bezahlen und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Durch mehrfaches Hin- und Herwechseln von Bargeld gelang es ihm schließlich einen Betrag von etwa 50 EUR zu erbeuten.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 25 - 35 Jahre alt, etwa 175 cm groß, dunkle kurze Haare, Vollbartträger, kräftige Statur. Bekleidet war der Täter mit einer olivgrünen Mütze, einer olivgrünen Winterjacke, einem dunkelblauen Pullover und darunter einem hellen Hemd mit Kragen sowie einer blauen Jeans.

Jegliche Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell