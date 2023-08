Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung - Vermisste wieder da

Erfurt (ots)

Die am 15.08.2023 als vermisst gemeldeten Mädchen im Alter von 12 und 14 Jahren wurden am Abend des 19.08.2023 im Erfurter Stadtgebiet wohlbehalten und unverletzt festgestellt und anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Erfurter Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die zahlreichen Hinweise und die Mithilfe bei der Suche.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell