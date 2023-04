Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Fahrradfahrerin kollidiert mit Pkw und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 26.04.2023, gegen 16.05 Uhr befuhr eine 60-jährige Fahrradfahrerin die Straße "Unteres Grün" an der Elz entlang, von Kollmarsreute kommend in Fahrrichtung Denzlingen. Im Bereich einer kleinen Bahnunterführung der Rheintalbahn in Höhe Vordersexau kam der Fahrradfahrerin ein ein Pkw entgegen.

Während beide Verkehrsteilnemer aneinander vorbei fuhren, kam die Radfahrerin zu Fall und kollidierte mit der hinteren Fahrzeugseite. Hierbei verletzte Sie sich schwer und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell