POL-AC: Randalierer wird vorläufig festgenommen

Bedburg/ Titz/ Aachen (ots) - Unbekannte haben gestern Nachmittag (28.11.23) zwei Hochsitze in Bedburg und in Titz angezündet. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte es zuerst kurz vor 16 Uhr auf einem Feldweg an der L 241 in Titz und gegen 16.30 Uhr an der L 277 in Bedburg-Kirchherten. Beide Örtlichkeiten liegen in der Nähe des Tagebaus Garzweiler. Die Feuerwehr konnte einen Brand löschen, das andere Feuer ließ man ...

