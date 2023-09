LPI-NDH: Bierflaschen aus Gartenhütte gestohlen

Bad Langensalza (ots) - In der Kloppstockstraße betraten am zurückliegenden Wochenende Unbekannte mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses. Hierbei öffneten sie Keller und entwendeten verschiedene Gegenstände. Neben Kleidungsstücken wurden Alkoholika und ein Koffer gestohlen. Der Beuteschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

