LPI-NDH: Diebe in Kellern

Harztor (ots) - Auf der Bundesstraße 81, nahe der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt, kam es am Sonntag zur Mittgaszeit zu einem Motorradunfall. In einer Rechtskurve kam der 34-jährige Fahrer eines Suzuki-Zweirads nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und verletzte sich. Zu medizinischen Versorgung wurde er in ein Klinikum verbracht. Während der Unfallaufnahme kam es nur zu geringfügigen Behinderungen im Straßenverkehr. Rückfragen bitte an: ...

