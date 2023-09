Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Erneuter Rettungseinsatz am Sundhäuser See

Nordhausen (ots)

Zu einem Rettungseinsatz kam es am Sonntagvormittag am Sundhäuser See. Bei einem Tauchgang erlitt ein Taucher eine Panikattacke, welche ihn und seinen Begleiter zum Notaufstieg bewegte. Hierdurch kam es zur sog. Dekompressionskrankheit, weswegen ein Rettungseinsatz notwendig war. Beide Taucher wurden leichtverletzt in ein Klinikum gebracht und waren ansprechbar. Ermittlungsansätze für die Polizei ergaben sich nicht.

