Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auffahrunfall in Baustelle

A 61/Rheinböllen (ots)

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr am 5.2.2024 gegen 11:50 Uhr in der Baustelle bei Rheinböllen ein 67-Jähriger mit seinem PKW Mercedes auf den vorausfahrenden Opel eines 40-Jährigen auf. Die beiden Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Allerdings waren die beiden PKW im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an den PKW schätzt die Polizei auf ca. 2000 Euro bei dem Opel und ca. 2500 Euro bei dem Mercedes.

