Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Beim Überholen PKW übersehen

A 63/Alzey (ots)

Eine 69-jährige Fahrerin eines PKW Ford, die am 5.2.2024 gegen 09:45 Uhr auf der Weinheimer Talbrücke einen LKW überholen wollte, übersah beim Ausscheren nach links einen bereits neben ihr fahrenden PKW BMW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 69-Jährige, aber auch der 42-jährige Fahrer des BMW unverletzt blieben. An beiden Autos entstand jeweils leichter Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 2000 Euro. Die beiden Unfallbeteiligten konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

