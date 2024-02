POL-VDMZ: Ingelheim, A60, Sofa verursacht Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

A 61/Daxweiler (ots) - Da ein auf der A 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen vorausfahrender PKW in der Baustelle in Höhe der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West plötzlich vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, musste am 28.1.2024 gegen 13:30 Uhr ein 25-Jähriger mit seinem PKW scharf bremsen, um zu verhindern, dass es zum Zusammenstoß kommt. Eine hinter dem 25-Jährigen fahrende 54-Jährige schaffte es ...

mehr