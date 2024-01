POL-VDMZ: Unter Drogeneinfluss zu dicht aufgefahren

A 61/Zotzenheim (ots) - Vermutlich durch einen technischen Defekt geriet am 25.1.2024 gegen 04:30 Uhr in der Gemarkung Zotzenheim auf der A 61 ein Ford Transit in Brand. Das Fahrzeug mit niederländischer Zulassung war in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als der Wagen kurz nach dem Parkplatz Sitzborn in Vollbrand geriet und letztendlich vollständig ausbrannte. Das Fahrzeug war besetzt mit zwei Personen. Zunächst ...

