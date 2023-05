Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Zündelei im Wald bleibt zum Glück ohne Folgen

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag gegen 16.15 Uhr hat ein Fahrradfahrer einen Brand in einem Waldstück am Harffweg in Süchteln gemeldet. Der Mann hatte das kleine Feuer im Wald am Harffweg zwischen Dornbuscher Weg und Horionstraße entdeckt und umgehend die Feuerwehr alarmiert, die die Flammen rasch löschen konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat am Dienstagnachmittag im Bereich des Waldstücks am Harffweg verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 021627377-0. /hei (485

