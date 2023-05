Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Bagger brennt auf Baustelle

Brüggen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist auf einer Baustelle in Brüggen an der Borner Straße ein Bagger abgebrannt.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 3.30 Uhr festgestellt, dass das Baufahrzeug an einem Rohbau im Vollbrand stand und die Feuerwehr alarmiert. Die löschte den Bagger. Dieser wurde dennoch zerstört. Auch einige Fenster am Rohbau dahinter wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und schließt eine Brandstiftung nicht aus. Deshalb bittet sie darum, dass Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag in Brüggen unterwegs waren und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 melden. /hei (482)

