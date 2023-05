Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Fallrohre gestohlen - Kripo bittet um Hinweise

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Zeit zwischen dem 21. und dem 23. Mai kam es an mehreren Häusern zu Diebstählen von Regenfallrohren. Die Tatorte waren auf dem Königspfad, der Straße 'Zur Lärche' sowie auf dem Schindackersweg. Der oder die Täter montierten jeweils die Fallrohre ab. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an das Kriminalkommissariat West in Dülken über die 02162/377-0. /wg (481)

