Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Glied vor 26-Jähriger entblößt - Bundespolizei stellt Mann ohne Ticket

Essen - Hannover - Oberursel (ots)

Am Donnerstagmittag (26. Mai) soll ein Mann eine Frau belästigt haben, indem er in einem Intercityexpress vor ihren Augen an seinem Glied manipulierte. Bundespolizisten stellten am Essener Hauptbahnhof fest, dass der Mann ohne erforderliches Ticket mit dem Zug fuhr.

Gegen 13:40 Uhr informierte der Zugbegleiter des ICE (von Berlin nach Düsseldorf Hauptbahnhof) die Bundespolizei über eine Straftat. Am Bahnsteig zu Gleis 1 nahmen die Beamten den Zug in Empfang. Die 26-Jährige gab an, dass der türkische Staatsangehörige während der Zugfahrt seine Hose geöffnet und sein Geschlechtsteil herausgeholt habe. Anschließend soll er an diesem manipuliert und ständigen Blickkontakt zu der Deutschen gesucht haben.

Die Hannoveranerin informierte daraufhin den Zugbegleiter, welcher die Bundespolizei verständigte.

Der 32-Jährige äußerte gegenüber den Beamten, dass er sich keiner Schuld bewusst sei. Einsatzkräfte durchsuchten den Mann aus Oberursel (Taunus) und fanden eine Fahrpreisnacherhebung vom Morgen. Der Mann wurde zuvor gegen 9 Uhr auf der Fahrt von Nürnberg nach Düsseldorf Hauptbahnhof in einem ICE ohne Fahrschein angetroffen.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der Betroffene mit 1,4 Promille alkoholisiert war. Die Bundespolizei leitete Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und exhibitionistischer Handlung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell