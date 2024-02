Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Hinweis auf Drogendealer: Ermittler finden Heroin bei Wohnungsdurchsuchung

Kassel (ots)

Kassel/ Fuldatal:

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung auf einen möglichen Drogenhandel in der Kasseler Innenstadt, der zu Beginn dieser Woche bei der Polizei eingegangen ist, haben Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei am heutigen Freitag die Wohnung eines 59-Jährigen in Fuldatal durchsucht und elf Plomben Heroin sowie diverse Mobiltelefone beschlagnahmt. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen gewerbsmäßigem Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Nach Eingang des Hinweises nahmen die Beamten der EG 4 die Ermittlungen auf. Im weiteren Verlauf gelang es ihnen durch operative Maßnahmen, den Tatverdächtigen anhand der Personenbeschreibung bei regen Verkaufstätigkeiten rund um den Königsplatz zu identifizieren. Am heutigen Freitagmorgen durchsuchten die Polizisten auf Anordnung eines Richters schließlich die Wohnung des 59-Jährigen in Fuldatal und fanden die bereits verkaufsbereit abgepackten harten Drogen. Den Tatverdächtigen nahmen die Ermittler für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf die Dienststelle. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde er anschließend auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

